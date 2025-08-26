الحربي يقترح عقوبات تدريجية على من يمنح المال للمتسولين

في مقترح لافت، دعا الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، نائب الأمين العام لجمعية البر بالرياض، إلى فرض عقوبات تدريجية على من يمنح المال للمتسولين في الأماكن العامة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تسهم في حماية المجتمع وتعزيز الأمن الاجتماعي، وتتماشى مع جهود الدولة – رعاها الله – في مكافحة الظواهر السلبية التي تسيء للمظهر العام وتؤثر على الاقتصاد الوطني.