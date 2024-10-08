بالفيديو.. "أمانة جدة": استعادة 20 موقعًا حكوميًّا في الواجهة البحرية بمساحة تتجاوز 1.6 مليون م2

وكانت أمانة محافظة جدة قد أعلنت اليوم الثلاثاء عن استعادة ثلاثة مواقع بمساحة 23,125 مترًا مربعًا، على واجهة شرم أبحر الشمالي، ضمن جهودها لاستعادة الأراضي الحكومية وحماية الممتلكات العامة من التعدّي، وإزالة التعديات التي أُنشئت عليها بشكل مخالف من أسوار ومبان على الشواطئ في منطقة أبحر الشمالية.