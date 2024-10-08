بالفيديو.. "أمانة جدة": استعادة 20 موقعًا حكوميًّا في الواجهة البحرية بمساحة تتجاوز 1.6 مليون م2

قال متحدث أمانة جدة محمد البقمي: إن الأمانة تواصل جهودها في استعادة الأراضي الحكومية على الواجهات البحرية.
وأضاف خلال تصريحات لقناة "الإخبارية": "استعدنا خلال الفترة الماضية 20 موقعًا حكوميًّا في الواجهة البحرية بمساحة تتجاوز 1.6 مليون م2".
وتابع: "الأعمالُ مستمرَّةٌ على الواجهة البحرية في أبحر الشمالية".
وكانت أمانة محافظة جدة قد أعلنت اليوم الثلاثاء عن استعادة ثلاثة مواقع بمساحة 23,125 مترًا مربعًا، على واجهة شرم أبحر الشمالي، ضمن جهودها لاستعادة الأراضي الحكومية وحماية الممتلكات العامة من التعدّي، وإزالة التعديات التي أُنشئت عليها بشكل مخالف من أسوار ومبان على الشواطئ في منطقة أبحر الشمالية.
وشدّدت الأمانة على استمرار الجهود مع الجهات المعنية؛ لتعزيز الاستفادة من الواجهات البحرية بصفتها وجهة سياحية واستثمارية.