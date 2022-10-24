كم مرة يحدث كسوف الشمس وخسوف القمر في السنة الواحدة؟.. الزعاق يجيب

وتابع الزعاق؛ أن حوادث الخسوف والكسوف من الظواهر الطبيعية المعتادة التي تُعيد سيرتها الأولى بشكلٍ دوري كل 18 عاماً تقريباً، فعلى مستوى الكرة الأرضية تحدث في كل سنة، فلا يحدث أكثر من 7 حوادث -فتكون هناك 5 إلى 4 "كسوفات للشمس"، وثلاث إلى حادثين "خسوفات للقمر"، ولا أقل من حادثين، فيكونان "كسوفات للشمس".