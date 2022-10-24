كم مرة يحدث كسوف الشمس وخسوف القمر في السنة الواحدة؟.. الزعاق يجيب

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إنه في السنوات المقبلة ستتكرّر علينا حوادث كسوفات الشمس؛ لأننا نقترب من خط العقدتَيْن التابع للدورة الكسوفية التي مدتها 18 سنة تقريباً.
وقال الزعاق؛ قبل يوم من حدوث الكسوف الشمسي المتوقع غداً الثلاثاء، إن الأرض تدور حول الشمس، بينما يدور القمر حول الأرض، مشيراً إلى أن مسار القمر مائلٌ على مسار الأرض بمقدار 5 درجات، لذلك فهما يتقاطعان في نقطتَيْن تسميان العقدة الصاعدة والعقدة الهابطة.
وأضاف في فيديو على حسابه بتويتر، أنه في مرحلة العقدتين، إذا وقع القمر بين الشمس والأرض وقت "الاستسرار"؛ نهاية الشهر القمري، حدث كسوف الشمس، وإذا وقعت الأرض بين الشمس والقمر وقت "الاستقبال"؛ منتصف الشهر القمري، حدث خسوف القمر.
وتابع الزعاق؛ أن حوادث الخسوف والكسوف من الظواهر الطبيعية المعتادة التي تُعيد سيرتها الأولى بشكلٍ دوري كل 18 عاماً تقريباً، فعلى مستوى الكرة الأرضية تحدث في كل سنة، فلا يحدث أكثر من 7 حوادث -فتكون هناك 5 إلى 4 "كسوفات للشمس"، وثلاث إلى حادثين "خسوفات للقمر"، ولا أقل من حادثين، فيكونان "كسوفات للشمس".