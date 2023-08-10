استمرار الموجة الحارة يرفع نسبة الإقبال على المجمعات التجارية بالمنطقة الشرقية

أكّد المركز الوطني للأرصاد استمرارَ الموجة الحارّة على المنطقة الشرقية بدرجة حرارة تصل إلى 48 درجة مئوية، في الوقت الذي تشهد فيه المجمعات التجارية والأندية الرياضية في المنطقة الشرقية إقبالًا كبيرًا من أهالي وزوار المنطقة.
وعلى الرغم من وفرة المتنزهات والشواطئ بالمنطقة الشرقية، إلا أنها تشهد عزوفًا ملحوظًا خلال فترة الصيف؛ وذلك بسبب الرطوبة العالية وارتفاع درجات الحرارة.
وأكّد عددٌ من المواطنين في المنطقة الشرقية، أنهم يحرصون خلال فترة الصيف على تجنب الخروج خلال فترة الظهيرة قدر الإمكان، مشيرين إلى أن الموجة الحارّة التي تشهدها المنطقة الشرقية تحتّم عليهم تأجيل القيام بأنشطتهم إلى الفترة المسائية واللجوء للمجمعات التجارية التي توفر العديد من الخيارات الترفيهية؛ مثل مساحات المشي والمطاعم والمقاهي وصالات السينما، فيما يفضّل الشباب قضاء أوقاتهم في الأندية الرياضية والمقاهي المغلقة.
يذكر أن المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تنبيهًا من موجة حارّة على الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، مع ارتفاع في درجات الحرارة من "47 - 48" درجة مئوية.