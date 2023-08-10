استمرار الموجة الحارة يرفع نسبة الإقبال على المجمعات التجارية بالمنطقة الشرقية

وأكّد عددٌ من المواطنين في المنطقة الشرقية، أنهم يحرصون خلال فترة الصيف على تجنب الخروج خلال فترة الظهيرة قدر الإمكان، مشيرين إلى أن الموجة الحارّة التي تشهدها المنطقة الشرقية تحتّم عليهم تأجيل القيام بأنشطتهم إلى الفترة المسائية واللجوء للمجمعات التجارية التي توفر العديد من الخيارات الترفيهية؛ مثل مساحات المشي والمطاعم والمقاهي وصالات السينما، فيما يفضّل الشباب قضاء أوقاتهم في الأندية الرياضية والمقاهي المغلقة.