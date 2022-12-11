رسائل طمأنة للمواطنين والسوق.. وزيرا المالية والاقتصاد يحللان آفاق "الميزانية"

وبيّن أن رؤية المملكة 2030 مبنية على استراتيجيات ومستهدفات تم البدء فيها قبل أكثر من ست سنوات، فالميزانية تدعم الاستمرار في تنفيذ وتحقيق هذه الرؤية، مفيدًا بأن من عوامل النجاح، التخطيط الاقتصادي بعيد المدى والمقرون بالتخطيط المالي على المستوى المتوسط؛ مبينًا أن الميزانية حاليًا مستقلة نوعًا ما؛ خاصةً في هذه المرحلة التي تمهد استخدام القواعد المالية وسعر النفط، وهذا جانب من جوانب الاستقلال أو تنويع مصادر النمو وهي أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030.