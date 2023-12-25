شراكة بين تجمُّع مكة الصحي و"توفير الدواء للجميع" لتغطية تكاليف مرضى السرطان

وقّع تجمُّع مكة المكرّمة الصحي، اليوم، مع الجمعية الخيرية لتوفير الدواء للجميع، اتفاقية شراكة مجتمعية لتغطية تكاليف مرضى السرطان من جلسات العلاج الاشعاعي والكيميائي والأدوية، إضافة إلى تدريب موظفي التوصيل على آلية توصيل الأدوية.