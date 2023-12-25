شراكة بين تجمُّع مكة الصحي و"توفير الدواء للجميع" لتغطية تكاليف مرضى السرطان

وقّع تجمُّع مكة المكرّمة الصحي، اليوم، مع الجمعية الخيرية لتوفير الدواء للجميع، اتفاقية شراكة مجتمعية لتغطية تكاليف مرضى السرطان من جلسات العلاج الاشعاعي والكيميائي والأدوية، إضافة إلى تدريب موظفي التوصيل على آلية توصيل الأدوية.
وتهدف الاتفاقية إلى التعاون المشترك في تغطية مرضى الأورام بدفع تكاليف جلسات العلاج الاشعاعي والكيميائي وأدوية الأورام، وتدريب موظفين وتأهيلهم على سبل توصيل الأدوية للمرضى والمشاركة في الأيام والمناسبات العالمية الصحية، والعمل على المبادرات الصحية، وإتاحة الفرصة للممارسين الصحيين بالتجمُّع الصحي للساعات التطوعية.