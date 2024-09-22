فرحة وابتهاج وشغف.. مشاعر ترسمها ابتسامة أطفال حائل بمناسبة اليوم الوطني الـ94

ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية اليوم فرحة الوطن، التي تمثلت بأصوات الأطفال التي تعلو بالأهازيج الوطنية، من خلال وجودهم بمواقع الفعاليات والاحتفالات والطرقات والأسواق حاملين راية التوحيد بكل شموخ وعزة، وهم يحملون الأعلام الخضراء والابتسامة تعلو محياهم فرحًا بهذا اليوم الذي يؤكد ويُرسخ معاني الولاء والانتماء للوطن الغالي.