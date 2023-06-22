"مطارات القابضة" تطلق المراكز الإعلامية في مطاري جدة والمدينة

ويأتي تدشين المراكز الإعلامية امتدادًا للعمل الذي تم في موسم حج العام الماضي، والذي دشن فيه المركز الإعلامي الخاص بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة. وتتمحور أعمال هذه المراكز في تقديم خدمات الدعم الإعلامي، من معلومات يومية وأرقام عن أعمال الحج والخدمات المقدمة للحجاج في مطاري جدة والمدينة؛ حيث تعمل المراكز على تزويد وسائل الإعلام المحلية والدولية بالمحتوى الإعلامي، إضافة إلى تقديم خدماتها للإعلاميين داخل المملكة وخارجها من الراغبين في تغطية وصول ومغادرة ضيوف الرحمن داخل صالات المطارات، كما تعمل على رصد المحتوى الإعلامي المنشور عن أنشطة المطارات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.