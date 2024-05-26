الموارد البشرية تُكمل استعدادها للمشاركة في موسم حج 1445هـ

وتشارك الوزارة في إطلاق عدة مبادرات؛ منها خدمة "التأشيرات الموسمية" التي توفر الفرصة للأفراد والمنشآت التي ترغب في العمل بشكل موسمي لتغطية الاحتياج خلال موسم الحج، والإسهام في خدمة ضيوف الرحمن، كما تقوم الفِرَق الرقابية التابعة للوزارة بالإشراف ومتابعة الأعمال المتعلقة بموسم الحج، والتأكد من تطبيق أحكام اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، وتطبيق أحكام نظام العمل في المشاعر المقدسة، ومتابعة منشآت حجاج الداخل عبر الزيارات الميدانية؛ للتحقق من التزامها بالأنظمة والتعليمات.