انخفاض معدلات البطالة بين السعوديين.. هل اقتربنا من تحقيق هدف رؤية 2030؟

ومنذ إطلاق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله - الرؤية في شهر أبريل من عام 2016، وهناك تقدم ملموس في ذلك الملف الحيوي، من خلال تأهيل المواطنين بمستلزمات سوق العمل، وخلق فرص عمل عبر إنشاء استثمارات جديدة، وذلك على الرغم من التحديات والمصاعب الكبرى التي واجهت العالم بأسره في السنوات اللاحقة من جائحة أدت إلى ركود وتأخر سلاسل الإمداد العالمية، فضلاً عن الحرب الروسية الأوكرانية، وما تسببت فيه من ارتفاع معدلات البطالة، وتباطؤ اقتصادي عالمي مصحوب بركود، وارتفاع للأسعار، ومقدمات كساد عالمي.