بعد فيديو إطلاق النار على "كلب".. عقوبات مالية وسجن وإحالة للمحكمة ينتظر المُستهترين

وفصّلت الوزارة تلك العقوبات حيث أوضحت أن عقوبة مخالفي الرفق بالحيوان لا تتجاوز 50 ألف ريال في المرة الأولى، وتصل إلى 100 ألف ريال عند تكرار نفس المخالفة خلال سنة من تاريخ المخالفة الأولى، وتصل إلى 200 ألف ريال عند وقوع المخالفة الثالثة خلال سنة من تاريخ المخالفة الثانية، وإغلاق المنشأة 90 يوماً، وتصل إلى 400 ألف ريال عند ارتكاب المخالفة الرابعة خلال سنة من تاريخ المخالفة الثالثة، مع إلغاء الترخيص بشكل نهائي، وقد تصل إلى التشهير بالمخالفين بعد اكتساب الحكم للقطعية؛ وفقاً لنظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.