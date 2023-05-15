بالتعاون مع الإنتربول.. جامعة نايف العربية تفتتح اجتماع الفريق المعني بالأمن البيولوجي

وأكد الحرفش أن التنظيم المشترك لهذا الاجتماع المهم يأتي في إطار علاقات التعاون المتميزة مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) والتي تأكدت من خلال شراكة استراتيجية نفذ في إطارها جملة من البرامج المشتركة التي أسهمت في مكافحة الجريمة عربيًا ودوليًا ،حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مشترك في عام 2011م نفذ في إطارها أنشطة علمية وتدريبية في مجالات التدريب الشرطي ومكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة الجريمة المنظمة والحماية المدنية ومكافحة الإرهاب والقرصنة، ومكافحة الحوادث البيولوجية، وتوج هذا التعاون بانضمام الجامعة إلى عضوية أكاديمية الإنتربول العالمية في عام 2020م.