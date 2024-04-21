10 فرص عقارية بمزاد سنا الحرم

يعرض في المزاد تسع أراضي تجارية بمساحات رحبة متفاوتة في حي العزيزية بمكة المكرمة وبواجهات مباشرة على طريق مكة - الطائف، ضمن محيط حيوي مكتظ بالأبراج الفندقية وبالقرب من طريق الدائري الشرقي وطريق مكة المكرمة وطريق العروبة، وتعتبر الأراضي فرصً تجارية واستثمارية مميزة لوقوعها ضمن نطاق الحرم المكي وفي منطقة مشاريع وأعمال مستقبلية ضخمة.