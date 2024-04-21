10 فرص عقارية بمزاد سنا الحرم

تعلن شركة هوية للمزادات وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبقرار من محكمة التنفيذ وبحكم من محكمة الأحوال الشخصية، عن إقامة مزاد "سنا الحرم" الإلكتروني وذلك يوم الأربعاء 24 – 29 أبريل 2024 عبر منصة سومتك بدايةً من الساعة 02:00 ظهرًا.
يعرض في المزاد تسع أراضي تجارية بمساحات رحبة متفاوتة في حي العزيزية بمكة المكرمة وبواجهات مباشرة على طريق مكة - الطائف، ضمن محيط حيوي مكتظ بالأبراج الفندقية وبالقرب من طريق الدائري الشرقي وطريق مكة المكرمة وطريق العروبة، وتعتبر الأراضي فرصً تجارية واستثمارية مميزة لوقوعها ضمن نطاق الحرم المكي وفي منطقة مشاريع وأعمال مستقبلية ضخمة.
ويعرض أيضًا في المزاد أرض مشاعة بحي كدي تبعد عن الحرم المكي مسافة 2.7 كم على طريق جبل الثور مباشرة بالقرب من طريق الدائري الثالث وطريق إبراهيم الخليل.
وتدعو شركة هوية للمزادات المهتمين والراغبين في اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة، للتواصل مع خدمة العملاء على: 0558237036 – 0558242549