اليوم العالمي للعمل الإنساني .. الندوة العالمية: المملكة جعلت منه رسالة وجود تنطلق من قيمها الإسلامية

أكدت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يوافق 19 أغسطس من كل عام، أن المملكة العربية السعودية تتصدر الترتيب العالمي للدول المانحة للمساعدات الإنسانية، مشيرةً إلى حرصها الدائم على التخفيف من معاناة الشعوب المتضررة من الحروب والكوارث والنزوح والأزمات الطبيعية.