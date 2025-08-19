اليوم العالمي للعمل الإنساني .. الندوة العالمية: المملكة جعلت منه رسالة وجود تنطلق من قيمها الإسلامية

أكدت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يوافق 19 أغسطس من كل عام، أن المملكة العربية السعودية تتصدر الترتيب العالمي للدول المانحة للمساعدات الإنسانية، مشيرةً إلى حرصها الدائم على التخفيف من معاناة الشعوب المتضررة من الحروب والكوارث والنزوح والأزمات الطبيعية.
وأوضحت الندوة أن العطاء السعودي شمل مختلف الميادين الصحية والإغاثية والاجتماعية، بما يعكس سخاء المملكة وسجلها الممتد في العمل الإنساني عبر عهودها. وأكدت أن المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – جعلت من العمل الإنساني سبيلًا للنهوض والتنمية والتمكين، ضمن رؤية طموحة رسخت العمل الإنساني كقيمة أساسية تسهم في تعزيز الرخاء والسلام العالمي.
كما نوّهت الندوة بالدور الريادي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والدعم الكبير الذي تقدمه المملكة للمؤسسات والمنظمات العاملة في الميدان الخيري، مؤكدة أن العمل الإنساني بات رسالة وجود تنطلق من القيم والمبادئ الإسلامية التي تحث على البر والإحسان للإنسان في كل مكان دون تمييز.
وأضافت أن الندوة العالمية للشباب الإسلامي نفذت العديد من البرامج الإنسانية في الدول المحتاجة، من بينها إنشاء المراكز الصحية وحفر الآبار وتوفير مياه الشرب، إلى جانب توزيع السلال الغذائية للأسر الفقيرة والمتضررة، ومشروعات إغاثية وتنموية أخرى تستهدف التخفيف من المعاناة ودعم استقرار المجتمعات.