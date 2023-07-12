"فهد بن جلوي": رعاية ولي العهد لمهرجان الهجن تتويج سامٍ لهذا الحدث الرياضي الدولي

وأعرب باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، عن شكره وامتنانه لسمو ولي العهد؛ على رعايته الكريمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الخامسة، والذي سيقام على أرض ميدان الهجن بمحافظة الطائف، مؤكدًا أن رعايته، حفظه الله، للمهرجان مصدر فخرٍ واعتزاز لكل رياضيّي وشباب الوطن، ولرياضة الهجن بشكل خاص، وتُعد تتويجًا ساميًا لهذا المهرجان الرياضي الذي وصل بدعم سموّه إلى العالمية؛ حيث شهد في نسخه الـ4 الماضية مشاركةً واسعة من الدول الخليجية والعربية والعالمية، وسجل أرقامًا قياسية وتاريخية.