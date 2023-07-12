"فهد بن جلوي": رعاية ولي العهد لمهرجان الهجن تتويج سامٍ لهذا الحدث الرياضي الدولي

ثمّن الأميرُ فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية رئيس الاتحاد السعودي للهجن؛ الدعمَ والاهتمام الكبيرين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكيّ الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، لرياضة الهجن في المملكة والإسهام في تنميتها وتطوّرها لتصبح المملكة مركزًا رئيسًا لهذه الرياضة، ولتكون تجمعًا لمحبّي الهجن وملّاكها من دول العالم كافة.
وأعرب باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، عن شكره وامتنانه لسمو ولي العهد؛ على رعايته الكريمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الخامسة، والذي سيقام على أرض ميدان الهجن بمحافظة الطائف، مؤكدًا أن رعايته، حفظه الله، للمهرجان مصدر فخرٍ واعتزاز لكل رياضيّي وشباب الوطن، ولرياضة الهجن بشكل خاص، وتُعد تتويجًا ساميًا لهذا المهرجان الرياضي الذي وصل بدعم سموّه إلى العالمية؛ حيث شهد في نسخه الـ4 الماضية مشاركةً واسعة من الدول الخليجية والعربية والعالمية، وسجل أرقامًا قياسية وتاريخية.
وأشار الأمير فهد بن جلوي إلى أن رعاية سمو ولي العهد للمهرجان تؤكّد ما تحظى به سباقات الهجن من رعايةٍ واهتمام؛ كونها جزءًا أصيلًا من التاريخ الرياضي للمملكة، وثقافتها على مرّ التاريخ، وأنها رياضة الأجداد التي انتقلت للآباء والأبناء، وحظيت باهتمام ودعم كبير من القيادة الرشيدة، أيدها الله.