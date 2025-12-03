المملكة تبرز عالميًّا بدورها في صياغة ميثاق شبكة الأمم المتحدة لبناء قدرات الذكاء الاصطناعي

شاركت المملكة العربية السعودية، ممثلة بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، في صياغة ميثاق شبكة بناء القدرات في الذكاء الاصطناعي التابعة للأمم المتحدة، وذلك ضمن فعالية جانبية عقدت في مقر المنظمة الدولية بالشراكة مع جمهورية كينيا والمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE).



وجاءت مشاركة "سدايا" في جلسة خصصت لاستعراض إسهامات المملكة في بناء القدرات بمجال الذكاء الاصطناعي، ضمن لقاء نظمَه المعهد الهندي للتقنية، بدعم من مكتب الأمم المتحدة للتقنيات الرقمية والناشئة (ODET)، عبر الاتصال المرئي، بهدف توحيد جهود مراكز بناء القدرات حول العالم، وتبادل الرؤى بشأن الميثاق الجديد.



وخلال الجلسة، أكد الدكتور عبدالرحمن حبيب، نائب الرئيس التنفيذي لمكتب إدارة الإستراتيجية في "سدايا"، على المبادرات السعودية في تأهيل الكوادر البشرية محليًّا، إلى جانب برامج التعاون الدولي التي تعزز من تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.



وقد نالت مساهمة المملكة ترحيبًا واسعًا من الأمم المتحدة، لما تحمله من دعم فعّال لتأسيس شبكة عالمية متكاملة، تعزز قدرات الدول في مجال الذكاء الاصطناعي، وتدفع نحو تحقيق الاستخدام المسؤول والآمن للتقنيات الحديثة.



وتؤكد هذه المشاركة على الدور الريادي للمملكة في دعم مخرجات الميثاق الرقمي العالمي، وترسيخ حضورها كدولة فاعلة في قيادة جهود بناء منظومة ذكاء اصطناعي دولية، ترتكز على الابتكار، والتنمية، والأخلاقيات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.