ملتقى الرؤساء التنفيذيين 2024 ينطلق في الرياض لتعزيز فرص التعاون بين المنشآت متسارعة النمو والشركاء

تحت رعاية وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، تُنظِّم "منشآت" ممثلة ببرنامج "طموح" النسخة السابعة من (ملتقى الرؤساء التنفيذيين) يوم الإثنين الموافق 30 سبتمبر 2024 في فندق كراون بلازا بالرياض، من الساعة الـ10:00 صباحًا حتى الـ3:00 مساء.
ويستهدف الملتقى دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة متسارعة النمو عبر مجموعة من الجلسات الحوارية واللقاءات التي تجمع رواد الأعمال مع نخبة من الخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين.
ويسعى الملتقى إلى خلق بيئة محفزة للتعاون وتبادُل المعرفة؛ وهو ما يعزز من فرص الشراكة بين القطاع الخاص والمنشآت المشاركة.
- المؤتمر: ويضم جلسات حوارية يقدمها كبار المتحدثين المحليين والدوليين؛ لمناقشة التطورات في قطاع الأعمال.
- المعرض المصاحب: ويعرض فيه عدد من الشركات أبرز مبادراتها لدعم برنامج "طموح".
- منطقة المستثمرين: وتوفر جلسات استثمارية مع المستثمرين المحتملين.
- منطقة ربط الأعمال: وتهدف إلى تعزيز العلاقات بين المنشآت، وتوفير فرص شراكة استراتيجية.
- منطقة الوصول إلى الخبراء: وتقدم استشارات في مجالات الإدارة المالية، الابتكار والتمويل.
- +1,200 زائر متوقع.
- +80 جلسة استشارية.
- +100 اجتماع لربط الأعمال.
- +60 جلسة استثمارية.
- +20 متحدثًا محليًّا ودوليًّا.
ويُعدُّ الملتقى منصة مهمة لتبادُل الخبرات والأفكار، ويتيح للمنشآت متسارعة النمو فرصًا للتوسع والنمو من خلال لقاءات مع شركاء من مختلف القطاعات.