ملتقى الرؤساء التنفيذيين 2024 ينطلق في الرياض لتعزيز فرص التعاون بين المنشآت متسارعة النمو والشركاء

تحت رعاية وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، تُنظِّم "منشآت" ممثلة ببرنامج "طموح" النسخة السابعة من (ملتقى الرؤساء التنفيذيين) يوم الإثنين الموافق 30 سبتمبر 2024 في فندق كراون بلازا بالرياض، من الساعة الـ10:00 صباحًا حتى الـ3:00 مساء.