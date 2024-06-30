إزالة أكثر من 25 ألف طن من المخلفات والنفايات بالظهران

ونوَّهت "الأمانة"، بالجهود العاملة في إزالة 85 متراً مربعاً من الكتابات المشوّهة للمنظر العام، و740 من الملصقات الإعلانية المخالفة، و25986 طناً من مخلفات النفايات المنزلية، ورفع 5376 متراً مكعباً من مخلفات أنقاض البناء والهدم، وسيارتين تالفتين ومهملتين، إضافة إلى تحرير 453 إشعاراً وإنذاراً، من خلال تنفيذ 3638 جولة رقابية.