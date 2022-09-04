"الرياض قروف" تصل لنسبة إنجاز تجاوزت 42 بالمائة

الجدير بالذكر أن مشروع الرياض قروف يوفر 4906 منتجات سكنية ما بين أراضٍ مطورة ووحدات سكنية، حيث تم إتاحة الحجز على منتج الأراضي في شهر يناير من العام الحالي، كما أتاحت الشركة الحجوزات بالمشروع من خلال طرح المرحلة الأولى، قبل أن تعلن لاحقاً عن إتاحة الحجز في المرحلة الثانية، ومن ثم المرحلة الثالثة.