"الرياض قروف" تصل لنسبة إنجاز تجاوزت 42 بالمائة

أعلنت شركة المزيني العقارية عن وصول نسبة إنجاز أعمال البنية التحتية بمشروع الرياض قروف إلى أكثر من 42 بالمائة، والتي تقوم الشركة على تطويره شرق مدينة الرياض.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة المزيني العقارية المهندس وسام الدمياطي أنه وخلال عدة أشهر منذ أن بدأت الشركة بتطوير وتنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروع الرياض قروف، فقد وصلت نسبة الانجاز اليوم إلى 42 بالمائة، متجاوزةً بذلك نسبة الإنجاز المخطط لها.
وأضاف الدمياطي: إن أعمال البنية التحتية للمشروع تشتمل على جميع متطلبات المشاريع السكنية النموذجية؛ لخلق بيئة سكنية فريدة، وذلك من خلال تنفيذ بنية تحتية متكاملة؛ أبرزها شبكات تصريف السيول والعبارات وشبكات المياه والري والصرف الصحي، وأعمال الكهرباء وتمديدات الألياف البصرية وممرات المشاة والسفلتة وتركيب أعمدة الإنارة والتشجير.
ونوّه الدمياطي إلى أن الشركة تعمل على تطوير المشاريع بما يلبي تطلعات العملاء، والرقي بجودة الخدمات وذلك بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
الجدير بالذكر أن مشروع الرياض قروف يوفر 4906 منتجات سكنية ما بين أراضٍ مطورة ووحدات سكنية، حيث تم إتاحة الحجز على منتج الأراضي في شهر يناير من العام الحالي، كما أتاحت الشركة الحجوزات بالمشروع من خلال طرح المرحلة الأولى، قبل أن تعلن لاحقاً عن إتاحة الحجز في المرحلة الثانية، ومن ثم المرحلة الثالثة.