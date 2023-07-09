استفتاءات للخروج بفعاليات نوعية.. "شتاء جازان 2024" يدخل مرحلة الاستعدادات

وأكد المشرف العام على "شتاء جازان" أمين المنطقة المهندس يحيى الغزواني، أن أمانة منطقة جازان بدأت فعليًا في التحضيرات المبدئية لشتاء جازان والفعاليات التي ستشهدها المنطقة حينها، مبينًا أن اللجنة المنظمة بأمانة جازان بدأت أعمالها التحضيرية للموسم القادم، وأنه تم طرح استفتاءات للأهالي والزوار من قبل الأمانة؛ للخروج بفعاليات نوعية تواكب تطلعاتهم.