استفتاءات للخروج بفعاليات نوعية.. "شتاء جازان 2024" يدخل مرحلة الاستعدادات

بدأت أمانة منطقة جازان العمل على التحضيرات المبدئية لمهرجان شتاء جازان 2024، وللفعاليات التي سيتم تنفيذها خلال النسخة الحالية من شتاء جازان.
وأكد المشرف العام على "شتاء جازان" أمين المنطقة المهندس يحيى الغزواني، أن أمانة منطقة جازان بدأت فعليًا في التحضيرات المبدئية لشتاء جازان والفعاليات التي ستشهدها المنطقة حينها، مبينًا أن اللجنة المنظمة بأمانة جازان بدأت أعمالها التحضيرية للموسم القادم، وأنه تم طرح استفتاءات للأهالي والزوار من قبل الأمانة؛ للخروج بفعاليات نوعية تواكب تطلعاتهم.
وأشار "الغزواني" إلى اهتمام ومتابعة أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بمهرجان شتاء جازان، والذي يعد أيقونة منطقة جازان سنويًا.
يُذكر أن مهرجان شتاء جازان ينطلق سنويًا في يناير، ويتضمن عددًا من الفعاليات النوعية التي تشمل جميع محافظات منطقة جازان.