"هيئة السياحة" و"الطيران المدني" و"مطارات" و"الربط الجوي" يدشنون وجهات "ويز أير" الجديدة

ويمثل هذا التدشين خطوة مهمة في تحقيق التكامل والتعاون بين منظومتَيْ الطيران والسياحة، وتضافراً للجهود بين القطاعين العام والخاص؛ لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران، والاستراتيجية الوطنية للسياحة المتناغمة مع أهداف رؤية المملكة 2030، عبر زيادة الربط الجوي للمملكة من 100 وجهة إلى أكثر من 250 وجهة حول العالم، بما يعزز التنافسية بين مقدمي خدمات الطيران لتوفير أسعار اقتصادية تناسب جميع الشرائح، ليصل عدد المسافرين إلى 330 مليون مسافر بحلول العام 2030، بالإضافة إلى وضع السعودية على خارطة السياحة العالمية عبر جذب السياح من الأسواق الرئيسة إلى الوجهات السياحية السعودية الفريدة، والوصول إلى 100 مليون زيارة سنوية بحلول العام 2030.