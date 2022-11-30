جدة.. "المرور" ينوه بإغلاق طريق الكورنيش الأوسط من ميدان الأمير عبدالمجيد إلى إشارة شارع فلسطين مع شارع الحمراء في الاتجاهين

نوّهت الإدارة العامة للمرور بأنه بمناسبة استضافة محافظة جدة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي سيقام في الفترة من 1 - 10 ديسمبر 2022، سيتم إغلاق طريق الكورنيش الأوسط من ميدان الأمير عبدالمجيد إلى إشارة شارع فلسطين مع شارع الحمراء في الاتجاهين.
وسيتم الإغلاق في اليوم الأول للمهرجان الخميس الموافق 1 ديسمبر من الساعة الـ1 صباحًا حتى الـ4 فجرًا من صباح يوم الجمعة، وفي بقية أيام المهرجان (من 2 - 10 ديسمبر) سيكون الإغلاق من الساعة الـ3 عصرًا حتى الـ2 فجرًا.
وتدعو الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى استخدام طريق الأندلس بديلًا خلال فترة الإغلاق.