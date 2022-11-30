جدة.. "المرور" ينوه بإغلاق طريق الكورنيش الأوسط من ميدان الأمير عبدالمجيد إلى إشارة شارع فلسطين مع شارع الحمراء في الاتجاهين

وسيتم الإغلاق في اليوم الأول للمهرجان الخميس الموافق 1 ديسمبر من الساعة الـ1 صباحًا حتى الـ4 فجرًا من صباح يوم الجمعة، وفي بقية أيام المهرجان (من 2 - 10 ديسمبر) سيكون الإغلاق من الساعة الـ3 عصرًا حتى الـ2 فجرًا.