الدول الخليجية تستهدف تسريع مفاوضات اتفاقية التجارة مع المملكة المتحدة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن دول مجلس التعاون حريصة على تسريع وتيرة مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وتتطلع إلى أن تكون الجولة الحالية للمفاوضات هي الأخيرة، بما يمكننا من توقيع الاتفاقية خلال الفترة القليلة القادمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك بين وزراء التجارة بدول مجلس التعاون مع وزير الدولة للأعمال والتجارة بالمملكة المتحدة، وذلك على هامش الاجتماع السابع والستين للجنة التعاون التجاري، اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة في دولة قطر -رئيس الدورة الحالية- بمشاركة وزير الدولة للأعمال والتجارة بالمملكة المتحدة جوناثان رينولدز.
وفي كلمته، أكد الأمين العام لمجلس التعاون أن وزراء التجارة بدول المجلس يتابعون عن كثب تطورات هذه المفاوضات مع الجانب البريطاني؛ انطلاقًا من التزامهم الكامل بالتوصل إلى اتفاقية متوازنة وشاملة مع المملكة المتحدة، وأن تتسم هذه المفاوضات بالمرونة المطلوبة والعزيمة اللازمة من الجانبين، لتجاوز أي تحديات أو صعوبات متبقية، وضمان الوصول إلى اتفاق يحقق مصالح جميع الأطراف.