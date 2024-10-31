الدول الخليجية تستهدف تسريع مفاوضات اتفاقية التجارة مع المملكة المتحدة

وفي كلمته، أكد الأمين العام لمجلس التعاون أن وزراء التجارة بدول المجلس يتابعون عن كثب تطورات هذه المفاوضات مع الجانب البريطاني؛ انطلاقًا من التزامهم الكامل بالتوصل إلى اتفاقية متوازنة وشاملة مع المملكة المتحدة، وأن تتسم هذه المفاوضات بالمرونة المطلوبة والعزيمة اللازمة من الجانبين، لتجاوز أي تحديات أو صعوبات متبقية، وضمان الوصول إلى اتفاق يحقق مصالح جميع الأطراف.