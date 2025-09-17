انعقاد فعالية GLMC 365 في واشنطن بمشاركة سعودية لمناقشة مستقبل أسواق العمل

وشهدت الجلسات الحوارية مناقشة مستقبل التوظيف ودور التقنية والذكاء الاصطناعي في تقليص الفجوة بين التعليم وسوق العمل، والتحول من التوظيف القائم على الشهادات إلى التوظيف المبني على المهارات، كما خُصصت ورشة عمل للشباب بمشاركة طلاب سعوديين ودوليين من كبرى الجامعات الأمريكية، طرحوا خلالها تجاربهم ورؤاهم، ليتم تضمينها في التقرير الختامي للفعالية بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ.