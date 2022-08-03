أمين "آركو" يدعو الحكومات والمانحين لتعزيز الاستجابة الإنسانية في الصومال

وأطلق الأمين العام للمنظمة العربية نداء إنسانيًّا عاجلاً لجميع الحكومات والمنظمات الدولية والجهات المانحة، وطالبها بسرعة التحرك الفوري من أجل تعزيز الاستجابة العاجلة للاحتياجات الإنسانية الملحة المتزايدة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الصومال، وأن تتبرع هذه الجهات بشكل عاجل وسخي من أجل تجنُّب تفاقم الأزمة الغذائية في البلاد.. محذرًا من أنه إذا لم تُتخذ إجراءات سريعة لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية المقدَّمة للصوماليين على مدى الأيام القادمة فسيزداد الوضع سوءًا؛ وقد حان الوقت المناسب للتحرك السريع بإطلاق مبادرات عاجلة لرفع مستوى الاستجابة للحيلولة دون وقوع أضرار بسبب هذه المجاعة، ووضع حد لأي تدهور للوضع الإنساني المتأزم أصلاً في الصومال؛ ما يحتم زيادة المخصصات المالية والإغاثية الإنسانية لإنقاذ الصوماليين الذين يتضورون جوعًا مع التصاعد السريع لمستويات سوء التغذية، مع العمل على فتح ممرات إنسانية آمنة لتسهيل عبور المساعدات الإنسانية بكل أمان، وبدون معوقات، ووصولها سريعًا لكل المحتاجين.