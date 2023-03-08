الحقيل يدشن معرض ريستاتكس الرياض العقاري 2023 ويشهد إطلاق صناديق عقارية بقيمة تجاوزت 4 مليارات ريال

وسيتضمن المعرض في هذه النسخة 8 جلسات حوارية تتمحور حول: (الصناعة العقارية ودور القطاعين الحكومي والخاص، الاستدامة وجودة الحياة في القطاع العقاري، التنمية الحضرية والابتكار السعودي، التحول الرقمي في القطاع العقاري، الإسكان الميسر، الوساطة العقارية، المشاريع الاسكانية التحديات والحلول، قصة نجاح بالموازنة بين الجودة والسعر).