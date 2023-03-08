الحقيل يدشن معرض ريستاتكس الرياض العقاري 2023 ويشهد إطلاق صناديق عقارية بقيمة تجاوزت 4 مليارات ريال

دشن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، يوم الثلاثاء، معرض ريستاتكس الرياض العقاري بنسخته الجديدة للعام 2023، والتي تُقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 7- 10 مارس، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من جهات حكومية وجهات تمويلية وشركات التطوير العقاري.
وشهد الحقيل خلال حفل الافتتاح إطلاق 4 صناديق عقارية بقيمة إجمالية تجاوزت 4 مليار ريال، وذلك لتوفير أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية في كلٍ من الرياض والمدينة المنورة على مساحة تتجاوز 1 مليون م2، كما رعى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
وخلال اليوم الأول من المعرض، تم توقيع اتفاقية بين الوطنية للإسكان ومبادرة "البناء الحديث" وثلاثة مصانع من مقدمي خدمات تقنيات البناء الحديث، شركة (المباني الخفيفة "سيبوركس")، وشركة (كير الدولية "كوادراتكس")، وشركة (فرصة "تكنوبيلد")؛ لتوفير أساليب البناء الحديث للأفراد، بهدف تمكينها لزيادة المعروض السكني وتعزيز وفتح سوق التقنيات الحديثة للأفراد في مشاريع البناء الذاتي، ورفع جودة المعروض السكني في وقت أقل وتكلفة تنافسية.
ويحظى المعرض بمشاركة واسعة من شركات التطوير والتسويق العقاري الجهات التمويلية والبنوك السعودية والمؤسسات المتخصصة بشؤون الإسكان والعقار في القطاعين العام والخاص، والتي توفر حلول إسكانية وتمويلية فريدة تلائم مختلف الأسر السعودية وتواكب رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وسيتضمن المعرض في هذه النسخة 8 جلسات حوارية تتمحور حول: (الصناعة العقارية ودور القطاعين الحكومي والخاص، الاستدامة وجودة الحياة في القطاع العقاري، التنمية الحضرية والابتكار السعودي، التحول الرقمي في القطاع العقاري، الإسكان الميسر، الوساطة العقارية، المشاريع الاسكانية التحديات والحلول، قصة نجاح بالموازنة بين الجودة والسعر).
يذكر أن المعرض يستقبل زوّاره في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض ابتداءً من يوم الثلاثاء حتى يوم الجمعة الموافق (7- 10 مارس 2023)، من الساعة 12:30 ظهراً إلى 10 م، وذلك للاطلاع على أحدث المشاريع السكنية والحلول التمويلية التي تقدمها شركات التطوير العقاري والجهات التمويلية.