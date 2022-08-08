بالفيديو.. جريان وادي ابن عبدالله بالموسم بمستوى عالٍ.. والدفاع المدني يُحذِّر

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بالفيديو.. جريان وادي ابن عبدالله بالموسم بمستوى عالٍ.. والدفاع المدني يُحذِّر
الجهات الأمنية كثَّفت وجودها مُنبِّهة إلى استمرارية فرص هطول أمطار رعدية
تجري الآن سيول وادي ابن عبدالله بمركز الموسم المنقولة بمستوى عالٍ؛ وكثفت في هذه الأثناء الجهات الأمنية والدفاع المدني وجودها، وحذرت من النزول إلى مجرى الوادي أو المجازفة.
وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد دعت إلى توخي الحيطة والحذر من استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق السعودية، وأهابت بالجميع لتوخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.