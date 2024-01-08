مواقع شواء واسترخاء.. 132 حديقة بالجوف تفتح ذراعيها للمتنزهين في إجازة منتصف العام

تستقبل الحدائق والمنتزهات في منطقة الجوف ومحافظاتها، الزوار والمتنزهين من العائلات والشباب؛ وذلك تزامنًا مع عطلة منتصف الفصل الدراسي الثاني، واعتدال الأجواء؛ حيث هيأت أمانة الجوف 132 حديقة ومتنزهًا بلغ إجمالي مساحاتها أكثر من 2 مليون متر مربع، تتضمن أشجارًا وزهورًا ومسطحات خضراء للجلوس والاسترخاء، ومواقع للشواء، وجلسات، ومصليات ودورات للمياه، وتتيح العديد منها لعشاق الرياضة مسارات للمشي وأخرى للدراجات الهوائية.