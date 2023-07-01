السالم لـ"سبق": 16 مليون سائح قدموا للمملكة بعد القفز في مؤشرات السياحة عالمياً

وأضاف لـ"سبق" أنه "وصل عدد السياح الدوليين القادمين إلى المملكة ما يقارب ١٦ مليون سائح بمختلف أهدافهم، ونوع السياحة سواء كانت سياحة السفر أو تراثية أو علاجية وغيرها، نظرًا لما تحظى به المملكة من تنوع بيئي جاذب في جميع المناطق وخصوصيتها في مجال سياحي معين، كروعة الطبيعة في أبها وجمال أجوائها في منطقة عسير ومنطقة الباحة، وفي العلا كتاريخ وحضارة وسواحل بحرية ساحرة على شواطئ المملكة، إضافة إلى المواقع التاريخية والتراثية التي تأتي في مقدمتها الدرعية بأحيائها العريقة الطريف والبجيري، وبالقرب منها المصمم الشهير، حيث نراها شاهداً على العمق التاريخي للمملكة وجذبها للسياح من دول العالم".