مطار الملك خالد يعلن أكبر عملية إعادة تخصيص للصالات مطلع 2026

أعلن مطار الملك خالد الدولي بالرياض تنفيذ أول عملية من نوعها لإعادة توزيع مواقع الصالات بين الرحلات الداخلية والدولية، وذلك خلال الربع الأول من عام 2026، في خطوة تهدف إلى تحسين انسيابية الحركة وتقليل زمن انتقال المسافرين بين الصالات.
وسيتم — وفق الخطة التشغيلية الجديدة — تخصيص الصالة 1 والصالة 2 بالكامل للرحلات الداخلية التابعة للناقلات الوطنية، فيما ستخصَّص الصالة 3 والصالة 4 للرحلات الدولية الخاصة بالناقلات الوطنية. أما الصالة 5 فستُعتمد لجميع الرحلات الدولية الخاصة بالناقلات الأجنبية.
وأوضح المطار أن هذا التنظيم الجديد يأتي ضمن مبادرات تطويرية أوسع تشمل رفع جودة الخدمات وتعزيز تجربة المسافر، مشيرًا إلى أن عملية النقل ستُنفَّذ بشكل متدرّج خلال الأشهر الأولى من عام 2026 لضمان استمرارية العمليات التشغيلية دون تأثير على المسافرين.
وأكدت إدارة المطار أن إعادة الجدولة والتوزيع الجديد ستسهم في تقليل مسافات المشي داخل المطار، وتحسين معدلات الكفاءة التشغيلية، بما ينعكس إيجابًا على تجربة المسافر وتعزيز مكانة المطار كمركز دولي رئيسي.