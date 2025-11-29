مطار الملك خالد يعلن أكبر عملية إعادة تخصيص للصالات مطلع 2026

أعلن مطار الملك خالد الدولي بالرياض تنفيذ أول عملية من نوعها لإعادة توزيع مواقع الصالات بين الرحلات الداخلية والدولية، وذلك خلال الربع الأول من عام 2026، في خطوة تهدف إلى تحسين انسيابية الحركة وتقليل زمن انتقال المسافرين بين الصالات.