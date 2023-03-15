معاناة متفاقمة في "جذم العارضة".. والأهالي: تعبيد الطريق هو الحل

"فهد" شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، ذكر والده معاناة ابنه مع المرض، وحالات الصرع التي تصيبه باستمرار، وبسبب الطريق غير المهيأ أصبح لا يستطيع طلب الإسعاف، ولا يستطيع إيصال ابنه للمستشفى، فبعض الأوقات يكون لدى ابنه موعد ولا يستطيع حضوره بسبب سوء الطريق.