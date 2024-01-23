"إتقان العقارية" تطرح 14 عقارًا شمال الرياض للبيع في مزاد "قطوف نجد 11"

ويتضمن مزاد "قطوف نجد 11": فيلا في حي النخيل على مساحة "640" مترًا مربعًا على امتداد شارع نافع الأنصاري، وفيلا النزهة على شارع إسحاق بن منصور في حي النزهة بمساحة "572" مترًا مربعًا، وفيلا العقيق على شارع المشرفية بمساحة "337" مترًا مربعًا، وفيلا المصيف على ثلاثة شوارع في حي المصيف على مساحة "840" مترًا مربعًا، وفي محافظة العيينة في حي نجد تقع "فيلا العيينة 1" على مساحة "745.6" مترًا مربعًا، و"فيلا العيينة 2" بمساحة "764.4" مترًا مربعًا.