"إتقان العقارية" تطرح 14 عقارًا شمال الرياض للبيع في مزاد "قطوف نجد 11"

أعلنت "إتقان العقارية" عن طرح 14 عقارًا للبيع شمال الرياض في المزاد العلني الإلكتروني "قطوف نجد 11" الذي يقام على منصة "الدال للمزادات"، تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وبقرار من محكمة الأحوال الشخصية.
وأشارت "إتقان العقارية" إلى أنّ المزاد يبدأ يوم الأحد 4 فبراير 2024م الموافق 23 رجب 1445هـ، عند الساعة 12 ظهرًا، وينتهي يوم الأربعاء 7 فبراير 2024م الـ26 من رجب 1445هـ، ما بين الساعة الثالثة حتى الخامسة والثلث مساء.
وأوضحت الشركة أن مزاد "قطوف نجد 11" يستعرض أصولًا عقارية متنوعة تتضمّن عقارات سكنية وسكنية تجارية في مواقع حيوية شمال الرياض، تُعدّ خيارات استثمارية متميزة للراغبين بالاستحواذ على أصول عقارية ذات عوائد متنامية.
ويتضمن مزاد "قطوف نجد 11": فيلا في حي النخيل على مساحة "640" مترًا مربعًا على امتداد شارع نافع الأنصاري، وفيلا النزهة على شارع إسحاق بن منصور في حي النزهة بمساحة "572" مترًا مربعًا، وفيلا العقيق على شارع المشرفية بمساحة "337" مترًا مربعًا، وفيلا المصيف على ثلاثة شوارع في حي المصيف على مساحة "840" مترًا مربعًا، وفي محافظة العيينة في حي نجد تقع "فيلا العيينة 1" على مساحة "745.6" مترًا مربعًا، و"فيلا العيينة 2" بمساحة "764.4" مترًا مربعًا.
كما طرحت الشركةُ شقةَ العقيق ضمن الفرص العقارية في المزاد على شارع عبدالله بن شهيوين في حي العقيق، عبارة عن شقة سكنية تبلغ مساحتها "133.58" مترًا مربعًا.
وتضمّن مزاد "قطوف نجد 11" العلني الإلكتروني سبع قطع سكنية في حي الخير في مدينة الرياض، على النحو التالي: أرض 1 قطعة رقم 287 مساحة "600" متر مربع، أرض 2 قطعة رقم 286 مساحة "600.01" متر مربع، أرض 3 قطعة رقم 994 مساحة "750" مترًا مربعًا، أرض 4 قطعة رقم 995 مساحة "750" مترًا مربعًا، أرض 5 قطعة رقم 997 مساحة "750" مترًا مربعًا، أرض 6 قطعة رقم 113/1 مساحة "405" أمتار مربعة، أرض رقم 7 قطعة رقم 113 / 2 مساحة "390" مترًا مربعًا.
وتمتاز عقارات مزاد "قطوف نجد 11" العلني الإلكتروني، باكتمال خدماتها الحيوية ومواقعها الاستثمارية شمال الرياض، وبالقرب من المنتزهات والأنشطة الترفيهية ومراكز التسوق والمنشآت الحيوية والطرق الرئيسية والمستشفيات والدوائر الحكومية ومراكز جذب الشركات العالمية؛ مثل المركز المالي.
ودعت "إتقان العقارية" جميعَ الراغبين إلى معرفة المزيد من التفاصيل عن المزاد العلني الإلكتروني وشروط المشاركة بالتواصل على "0539647777 – 920001019".