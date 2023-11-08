بالفيديو.. "عزة السبيعي" لـ"يا هلا بالعرفج": أقترح الإجازة السبت والأحد والجمعة نصف دوام لزيادة الإنتاجية

استعرض برنامج "يا هلا بالعرفج" مقطع فيديو في فقرة المشي لعامل المعرفة مع الدكتورة "عزة السبيعي"، تحدثت به عن علاقتها الجيدة بالمشي، الذي علمته لأولادها، وقالت إن أهم قرار اتخذته وهي تمشي قرار الابتعاث والدراسة في بريطانيا. كما أكدت الاقتراح الذي طرحته عبر برنامج يا هلا، وهو جعل الإجازة السبت والأحد، ويوم الجمعة نصف دوام من أجل زيادة الإنتاجية.