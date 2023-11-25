جامعة بحرينية ترعى معرض "مستقبلي" بالشرقية وتقدم منحًا جزئية للطلبة

وأكد "الحواج" أثناء زيارته فعاليات المعرض، أن الجامعة الأهلية ترعى معرض "مستقبلي" للتخصصات الأكاديمية والأعداد الجامعي؛ لما لاحظته من تميز ورقيّ لهذا المعرض وكفاءة عالية لدى القائمين عليه، وكذلك من موقع المسؤولية الاجتماعية للجامعة الأهلية تجاه مجتمعها الخليجي؛ خصوصًا وأن الطلبة السعوديين ثاني جنسية لدى الجامعة من حيث العدد بعد الجنسية البحرينية؛ مؤكدًا في الوقت نفسه اهتمام الجامعة الأهلية باجتذاب عدد من الطلبة المتميزين من المملكة العربية السعودية وخصوصًا المنطقة الشرقية بحكم قربها الجغرافي من مملكة البحرين، خصوصًا وأن الجامعة الأهلية بجميع برامجها بدرجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه موصى بها من وزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية؛ فضلًا عن حصولها على العديد من الشهادات على المستوى العربي والعالمي نتيجة تميز الجامعة في جودة التعليم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة في مجال التعليم.