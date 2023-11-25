جامعة بحرينية ترعى معرض "مستقبلي" بالشرقية وتقدم منحًا جزئية للطلبة

أشاد رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية بمملكة البحرين، بتميز الطلبة السعوديين في المرحلة الجامعية، وتقديمهم أداء علميًّا وبحثيًّا متميزًا مقارنة بغيرهم من الطلبة العرب؛ مؤكدًا أن الجامعة الأهلية بمملكة البحرين استقطبت مئات الطلبة السعوديين في برامجها بدرجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وأنها فخورة بهم بوصفهم سفراءها في سوق العمل؛ خصوصًا وأن عددًا واسعًا منهم شَغَل مواقع متقدمة وحيوية في سوق العمل.
جاء ذلك ضمن فعاليات معرض مستقبلي للتخصصات الأكاديمية والإعداد الجامعي الذي احتضن مركز الأمير فيصل بن فهد للمناسبات بمنطقة سيهات من 22 وحتى 25 نوفمبر 2023 ونظّمته شركة دكان المعرفة للخدمات التجارية؛ حيث أعلن البروفيسور "الحواج" أن الجامعة الأهلية بمملكة البحرين أطلقت مبادرة تتضمن تقديم منح جزئية بنسبة 50% من الرسوم الدراسية لجميع الطلبة المتفوقين والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والمتعافين من الإدمان، بعد تقديم الأوراق الثبوتية المؤكدة لذلك؛ فيما تتاح منح جزئية للطلبة الآخرين ممن يثبتون تميزًا أثناء دراستهم الجامعية.
وأكد "الحواج" أثناء زيارته فعاليات المعرض، أن الجامعة الأهلية ترعى معرض "مستقبلي" للتخصصات الأكاديمية والأعداد الجامعي؛ لما لاحظته من تميز ورقيّ لهذا المعرض وكفاءة عالية لدى القائمين عليه، وكذلك من موقع المسؤولية الاجتماعية للجامعة الأهلية تجاه مجتمعها الخليجي؛ خصوصًا وأن الطلبة السعوديين ثاني جنسية لدى الجامعة من حيث العدد بعد الجنسية البحرينية؛ مؤكدًا في الوقت نفسه اهتمام الجامعة الأهلية باجتذاب عدد من الطلبة المتميزين من المملكة العربية السعودية وخصوصًا المنطقة الشرقية بحكم قربها الجغرافي من مملكة البحرين، خصوصًا وأن الجامعة الأهلية بجميع برامجها بدرجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه موصى بها من وزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية؛ فضلًا عن حصولها على العديد من الشهادات على المستوى العربي والعالمي نتيجة تميز الجامعة في جودة التعليم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة في مجال التعليم.
وأكد أن الجامعة الأهلية بمملكة البحرين بقدر ما تحرص على تقديم تعليم عصري بمواصفات عالمية؛ فإنها في الوقت نفسه حريصة على الانتماء لهويتها الخليجية والعربية وأنها من عناصر الارتقاء بمجتمعها الخليجي والارتقاء به والمساهمة في مسارات التنمية المستدامة فيه؛ وهو ما يحتم على الجامعة مسؤولية اجتماعية اتجاه الطلبة المتفوقين والموهوبين وكذلك الشرائح الضعيفة كالطلبة الأيتام والمتعافين من الإدمان وذوي الاحتياجات الخاصة الذين تمثل الجامعة الأهلية إحدى أبرز المؤسسات التعليمية الصديقة لهم في مملكة البحرين؛ حيث تزخر أروقة الجامعة وقاعاتها بهم ويمثلون جزءًا من نسيجها.
وقد تبوأت الجامعة الأهلية بمملكة البحرين موقعًا متقدمًا بين جامعات العالم؛ بحسب التصنيف السنوي الذي نشرته مؤخرًا مؤسسة التايمز العالمية، والذي أظهر تقدم الجامعة بحصولها على المركز 101+ من بين أفضل 1591 جامعة مختارة من مختلف دول العالم هي الأعلى تأثيرًا وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة؛ لتكون الجامعة الأهلية بهذا الإنجاز الأوليّ في البحرين، وواحدة من أفضل 10 جامعات عربية في مؤشر جودة التعليم استنادًا إلى أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة. وأعلنت مؤسسة التايمز العالمية نتائجها التقييمية لمختلف الجامعات في العالم مؤخرًا؛ حيث أكدت نتائج الجامعة الأهلية نجاحها في تحقيق عدد من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.