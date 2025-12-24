"المجلس الصحي السعودي" يناقش مشروع نظام السلامة الإسعافية في الأماكن العامة

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة حيالها، حيث استعرض المجلس عددًا من التقارير والمشاريع، من أبرزها مشروع نظام السلامة الإسعافية في الأماكن العامة، الذي يهدف إلى الحفاظ على سلامة مرتادي الأماكن العامة، وتوفير اشتراطات السلامة الإسعافية، وتقديم الخدمات الإسعافية للمصابين.