المملكة ثالث أكثر الدول تأثراً بالقبة الحرارية.. "ليست بعيدة عن لهيب الكتلة الهوائية شديدة الحرارة"

وبحسب المؤشرات الأولية المُعالجة، يُتوقع أن تبدأ رياح البوارح بشكلٍ قوي على جنوب العراق والكويت وصولاً إلى البحرين وقطر والخليج العربي الجمعة والسبت، حيث ستكون الرياح الشمالية أو الشمالية الغربية المعروفة باسم البوارح نشطة/قوية على تلك المناطق وتصل سرعتها لل50كم/ساعة ومصحوبة بهبات شديدة تلامس الـ80كم/ساعة وتعمل على إثارة الأتربة والغُبار وربما تشكل الموجات الغبارية وحدوث تدني في مدى الرؤية الأفقية، وفي طبيعة الحال، يُتوقع أن تهب رياح البوارح أيضاً على شرق ووسط وجنوب السعودية وصولاً إلى الإمارات العربية المتحدة وأجزاء من سلطنة عُمان وتسود أجواء مغبرة.