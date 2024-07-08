المملكة ثالث أكثر الدول تأثراً بالقبة الحرارية.. "ليست بعيدة عن لهيب الكتلة الهوائية شديدة الحرارة"

كشف مختصون أن السعودية ثالث أكثر الدول تأثراً بالقبة الحرارية وليست بعيدة عن لهيب الكتلة الهوائية شديدة الحرارة، حيث تسود أجواء صيفية حارة جداً، وقد تصل درجات الحرارة العظمى لما يُقارب 50 مئوية في شرق السعودية، خاصة في المناطق الصحراوية منها.
وذكر موقع "طقس العرب" أن جل الأنظار تتجه للنعيرية وحفر الباطن والتي قد تُسجل أعلى درجات حرارة في المملكة نهاية الأسبوع.
ويستمر تأثر مناطق واسعة من الخليج الأيام القادمة بموجة حارة ناتجة عن اشتداد المرتفع الجوي العربي مما يعمل على تأجيج ظاهرة القبة الحرارية والتي ترافقها كتلة هوائية ذات تسخين سطحي مرتفع تعمل على رفع درجات الحرارة لقرابة 50 مئوية خاصة في المناطق الصحراوية من العراق والكويت وأجزاء من السعودية وقطر والإمارات وسلطنة عُمان.
وبحسب الموقع فإن مركزاً لاهباً للكتلة الهوائية شديدة الحرارة سيتمركز فوق العراق ويُخيم على معظم مناطق العراق مسبباً اشتداداً واضحاً للموجة الحارة يومي الخميس والجمعة.
ويطرأ المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة لتتجاوز ما هو مفترض أن تكون عليه بحوالي 4-6 درجات مئوية، ويكون الوصف الأنسب للطقس حينها على أنه لاهب في بغداد وفي كافة مناطق العراق.
وتكون درجات الحرارة العظمى ما بين 48-49 درجة مئوية في العاصمة بغداد بينما تصل لأعتاب 50-51 درجة مئوية في المناطق الجنوبية والصحراوية بما فيها مدينة البصرة.
أما عن الكويت فمن المتوقع بعد مشيئة الله وبحسب النمذجة العددية المتطورة في طقس العرب أن تصل درجات الحرارة العظمى خلال الموجة الحارة لحدود 50 درجة مئوية في أرجاء عديدة من البلاد خاصة نهاية الأسبوع، تحديداً في المناطق الصحراوية والداخلية لاسيما الجهراء وما حوله.
ويتوقع أن يبقى الطقس حاراً إلى شديد الحرارة في مختلف المناطق، ورطباً نسبياً نهاراً على المناطق الساحلية، وتتجاوز درجات الحرارة منتصف الـ 40 مئوية ولاسيما في المناطق الداخلية والصحراوية من قطر.
ويستمر تأثر دولة الإمارات وسلطنة عُمان بمشيئة الله خلال نهاية الأسبوع الحالي بمرتفع جوي قوي في طبقات الجو العليا مما يصاحبه من كتلة هوائية ذات تسخين سطحي مرتفع، لذا يبقى الطقس حاراً إلى شديد الحرارة في مختلف مناطق الإمارات وعُمان وبخاصة الصحراوية منها، وتكون درجة الحرارة العظمى ما بين 44-47 درجة مئوية في المناطق الداخلية بما فيها مدينة العين وما حولها والمناطق الصحراوية من سلطنة عُمان.
وبحسب المؤشرات الأولية المُعالجة، يُتوقع أن تبدأ رياح البوارح بشكلٍ قوي على جنوب العراق والكويت وصولاً إلى البحرين وقطر والخليج العربي الجمعة والسبت، حيث ستكون الرياح الشمالية أو الشمالية الغربية المعروفة باسم البوارح نشطة/قوية على تلك المناطق وتصل سرعتها لل50كم/ساعة ومصحوبة بهبات شديدة تلامس الـ80كم/ساعة وتعمل على إثارة الأتربة والغُبار وربما تشكل الموجات الغبارية وحدوث تدني في مدى الرؤية الأفقية، وفي طبيعة الحال، يُتوقع أن تهب رياح البوارح أيضاً على شرق ووسط وجنوب السعودية وصولاً إلى الإمارات العربية المتحدة وأجزاء من سلطنة عُمان وتسود أجواء مغبرة.