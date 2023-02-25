غداً.. "تعليم الشرقية" يستقبل نصف مليون طالب وطالبة في اختبارات نهاية الفصل الثاني

يتوجّه صباح غدٍ الأحد قرابة نصف مليون طالب وطالبة ممثلين لمراحل التعليم العام في المنطقة الشرقية إلى قاعات المدارس، لأداء نهاية اختبارات الفصل الدراسـي الثاني التي تستمر على مدى أسبوع.
واستعدت جميع إدارات المدارس في المنطقة ومحافظاتها بقطاعيها البنين والبنات، مبكراً بتجهيز القاعات وتهيئة البيئة المناسبة لأداء الاختبارات بهدوء وسهولة، يأتي ذلك طبقاً لمؤشرات الاستعداد والخطط التشغيلية التي تقف عليها إدارة تعليم المنطقة إدارياً وفنياً وزمنياً من خلال تجهيز وتهيئة المدارس كافة لمقار الاختبارات وإعداد جداول الاختبارات وما يتصل بها وغرف التحكم "الكنترول"، فضلاً عن الارشادات الصحية وما يختص بجانب الأمن والسلامة والتوجيه الطلابي.
وأشار المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية، سعيد الباحص، لـ"سبق"، إلى تأكيد مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور سامي العتيبي، على ضرورة جاهزية المجتمع التعليمي واستعداده لاستقبال فترة الاختبارات، والعمل بروح الفريق الواحد وتقديم أنواع الدعم والمساندة كافة لأبنائنا الطلاب والطالبات بما يضمن جودة أداء الاختبارات.
وتابع الباحص، ركّزنا على الجانبين النفسي والمعنوي للطلاب والطالبات، ومن ذلك استقبال إدارتي التوجيه الطلابي الأسئلة والاستفسارات النفسية والتربوية والاجتماعية التي تخص الطلاب والطالبات وأولياء الأمور ومنسوبي ومنسوبات التعليم وذلك عبر الهاتف الاستشاري المركزي "اسألني" والمخصص للطلاب عبر الهاتف رقم 0138252156.
ويستقبل الهاتف الاستشاري الخاص باستقبال اتصالات الطالبات عبر الرقمين التاليين: 0533853415 و0550713721.
ونبّه الباحص، بأن فترة الاختبارات ما هي إلا وسيلة لتحقيق غاية، لذلك نرجو من أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وكذلك أولياء الأمور، ألا يصاحب هذه الاختبارات القلق أو الضغط النفسي، حيث إن التحضير الجيد والاهتمام بقراءة المادة الدراسية بكل جوانبها، والبُعد عن السهر، وعدم الإكثار من المنبهات، تبعد القلق من نفوس الطلاب وتعطيهم مزيداً من الثقة بالنفس واللحاق بركب التفوق.