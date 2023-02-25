غداً.. "تعليم الشرقية" يستقبل نصف مليون طالب وطالبة في اختبارات نهاية الفصل الثاني

ونبّه الباحص، بأن فترة الاختبارات ما هي إلا وسيلة لتحقيق غاية، لذلك نرجو من أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وكذلك أولياء الأمور، ألا يصاحب هذه الاختبارات القلق أو الضغط النفسي، حيث إن التحضير الجيد والاهتمام بقراءة المادة الدراسية بكل جوانبها، والبُعد عن السهر، وعدم الإكثار من المنبهات، تبعد القلق من نفوس الطلاب وتعطيهم مزيداً من الثقة بالنفس واللحاق بركب التفوق.