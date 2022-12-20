15 منشأة تفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة بدورتها السادسة

وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الأمين العام للجائزة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أن عدد المنشآت التي أبدت رغبتها في التقدم للجائزة في دورتها السادسة، وصل إلى (300) منشأة، استكملت من بينها (96) منشأة متطلبات التقييم المكتبي؛ مشيرًا إلى فوز (15) منشأة بالجائزة من بينها (10) منشآت حكومية، و(3) منشآت خاصة، ومنشأتين من القطاع غير الربحي.