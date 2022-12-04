أمير الشرقية يرعى حفل افتتاح جامعة اليمامة بالخبر.. الأحد
يرعى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، الأحد المقبل، حفل افتتاح جامعة اليمامة - الخبر، وذلك في مقر الجامعة الجديد في الخبر.
وبهذه المناسبة قدّم رئيس مجلس أمناء الجامعة خالد بن محمد الخضير، الشُّكر والامتنان للقيادة الرشيدة، على دعمها المتواصل لمؤسسات التعليم، مؤكدًا أن رعاية أمير المنطقة الشرقية، يحفظه الله، للحفل تعكس اهتمامه بالتعليم وحرصه على دعم الجامعات في المنطقة بما يتوافق مع تطلعات القيادة الحكيمة.
وأعرب "الخضير" عن شكره وشكر منسوبي الجامعة لأمير المنطقة الشرقية لرعايته الكريمة للحفل، مؤكدًا أن ذلك داعم كبير لمسيرة الجامعة، وبذل المزيد من الجهود وتعزيز حضورها في خدمة الوطن.
وتعدّ جامعة اليمامة، التي انطلقت من الرياض عام 2004، إحدى مؤسسات التعليم العالي الأهلي الرائدة في تأهيل الشباب والشابات، ورفد سوق العمل بالكفاءات القادرة على تحقيق أهداف التنمية، وبناء اقتصاد المستقبل ومستهدفات رؤية 2030.
وتضمّ الجامعة كليات: إدارة الأعمال والهندسة والعمارة والقانون، إضافة إلى برامج الماجستير والماجستير التنفيذي.