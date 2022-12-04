أمير الشرقية يرعى حفل افتتاح جامعة اليمامة بالخبر.. الأحد

وبهذه المناسبة قدّم رئيس مجلس أمناء الجامعة خالد بن محمد الخضير، الشُّكر والامتنان للقيادة الرشيدة، على دعمها المتواصل لمؤسسات التعليم، مؤكدًا أن رعاية أمير المنطقة الشرقية، يحفظه الله، للحفل تعكس اهتمامه بالتعليم وحرصه على دعم الجامعات في المنطقة بما يتوافق مع تطلعات القيادة الحكيمة.