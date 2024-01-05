رصدتها "سبق" وأدت لالتزام قائدي المركبات.. حملة لضبط "عكس السير" في "الشرائع 7" بمكة

نفذت دوريات المرور بالعاصمة المقدسة، مساء أمس، حملة لرصد مخالفات عكس السير في مخطط الشرائع 7، في شوارع محدودة، حيث تم إغلاق بعض الدورانات فيها بسبب مخالفة عكس السي، وذلك للحفاظ على السلامة العامة.
وشهدت الحملة المحدودة، التي نفذتها بعض دوريات المرور الرسمية مساء أمس الخميس، ورصدتها "سبق"، ضبط عدد من مخالفات عكس السير خلال فترة وجيزة، وحرص قائدو بقية المركبات على تجنب الغرامة بالسير لمسافة لا تتجاوز 30 مترًا والالتفاف من الدوران الرسمي، وذلك لتفادي المخالفة.
وقد حظيت الحملة باستحسان أهالي الحي الذين يدركون أن هذه المخالفة تشكل خطورة على السلامة العامة، لا سيما فيما يخص وقوع الحوادث.
يذكر أن الإدارة العامة للمرور حذرت من أن مخالفة عكس السير تصل قيمة غرامتها إلى 6000 ريال.