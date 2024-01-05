رصدتها "سبق" وأدت لالتزام قائدي المركبات.. حملة لضبط "عكس السير" في "الشرائع 7" بمكة

نفذت دوريات المرور بالعاصمة المقدسة، مساء أمس، حملة لرصد مخالفات عكس السير في مخطط الشرائع 7، في شوارع محدودة، حيث تم إغلاق بعض الدورانات فيها بسبب مخالفة عكس السي، وذلك للحفاظ على السلامة العامة.