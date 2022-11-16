"فلنتصالح معًا" .."آركو" تحتفل باليوم الدولي للتسامح بنشر ثقافة قبول الآخر ونبذ التعصب

وصرَّح الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، الدكتور صالح بن حمد التويجري، قائلاً: إن التسامح الإنساني أحد المبادئ الإنسانية الضرورية في حياة الشعوب؛ وقد دعا إليه الدين الإسلامي الحنيف والأديان السماوية الأخرى، وكل الرسل والأنبياء اهتموا به كمفهوم أخلاقي واجتماعي، لا لشيء إلا لأهميته القصوى في تعزيز وحدة وتماسك المجتمعات، ووأد الخلافات والنزاعات؛ يقول الله سبحانه وتعالي {وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ} الآية 34 سورة فصلت. ويُمثل التسامح أهمية كبيرة في نشر السلام في ظل تنامي النزاعات الدولية والحروب الأهلية.. وتنبع أهميته كضرورة إنسانية وأخلاقية بعد أن أصبحت أخطار العنف والتناحر والتشاجر ظاهرة تزيد من المعاناة الإنسانية، وتهدم العلاقات الاجتماعية في بعض المجتمعات. كما يعد التسامح خارطة طريق لإرساء أرضية صلبة، ننطلق منها لتفعيل الحراك الدبلوماسي والإنساني لنشر التفاهم والسلام من أجل وضع حد لاضطراب المجتمعات الإنسانية في عدد من الدول؛ لتعيش في وئام وسلام ومحبة.