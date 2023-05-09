"دلـه للــرعاية المنزلية" توفر خدمات طبية متخصصة لجميع أفـراد الأسـرة

كما تشمل الرعاية المنزلية خدمات تمريضية، حيث يحرص فريق التمريض على توفير خدمات متعددة، تشمل متابعة الأمراض المزمنة، والعناية بالقسطرة البولية، والعناية بالجروح، مثل العناية بالتقرحات السريرية، والسكري، والحقن (حقنة العضل - حقنة الوريد)، والعناية بأنبوب التنفس عن طريق القصبة الهوائية، وفغر المعدة وفغر القولون، وكذلك العناية بأنبوب التغذية المعدي، والعلاج بالأوكسجين، والعناية التلطيفية، وتخطيط القلب المنزلي، ورعاية ما بعد العمليات الجراحية، بجانب المتابعة الصحية لكبار السن.