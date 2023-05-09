"دلـه للــرعاية المنزلية" توفر خدمات طبية متخصصة لجميع أفـراد الأسـرة

يوفر فريق دله للرعاية المنزلية خدمات علاجية متخصصة وشاملة لجميع أفراد الأسرة، وتلبي هذه الخدمات مختلف احتياجات المريـض وذلك تحت إشـراف الطبيب المختص، مع مراعاة الالتزام الثابت بأخلاقيات المهنة.
وتستهدف خدمات دله للرعاية المنزلية، توفير تجربة للمريض ذات جودة وكفاءة عالية، لتحقيق احتياجات المرضى وتطلعات المجتمع في مجال الرعاية الصحية، حيث تتضمن الخدمات زيارة الطبيب، والخدمات التمريضية، وتقديم العلاج الطبيعي، وغسيل الكلى المنزلي، ورعاية الأم والطفل، بالإضافة إلى تقديم اللقاحات وخدمات المختبر وخدمة المرافق الصحي .
وفي تعليقه على الخدمات الطبية التي يقدمها فريق دله للرعاية المنزلية، أوضح الأستاذ نواف العريفي مدير الرعاية المنزلية قائلا:" لدى دله للرعايـة المنزلية مجموعة من الأطباء المختصين الذين يتمتعون بخبرات وكفاءة عالية ، حيث نعطي عناية خاصة بمرضى الرعاية المنزلية، وهناك فريق طبي خاص بالرعاية الصحية المنزلية، يشرف عليه طبيب مختص لزيارة المريض، لتقديم الاستشارات الطبية والفحص المنزلي، والذي يعقبه وضع خطة علاجية مناسبة ومتابعة حالة المريض، بصورة مستمرة".
وأوضح أيضاً أن فريق الرعاية المنزلية يولي عناية خاصة برعاية الأم والطفل، من خلال برنامج شامل ومتكامل، يتضمن زيارة طبيبة مختصة لمتابعة الحمل، والتحاليل المخبرية، وأشعة الموجات فوق الصوتية، والخدمات التمريضية، بجانب تقديم المشورة والتثقيف الصحي، وقياسات نمو الجنين، مع متابعة دقيقة لحالة الأم وطفلها.
وأفادت الأخصائية نوف العبلان رئيسة قسم العلاج الطبيعي أن فريق العلاج الطبيعي المختص ، يقدم خدمات عدة حيث يتضمنها زيارة منزلية تقييمية من قبل أخصائي العلاج الطبيعي يتم من خلالها تشخيص حالة المريض، لمعالجة المشاكل العضلية والعصبية والآم المفاصل وتأهيل حالات ما بعد العمليات الجراحية والأطفال وصحة المرأة. بهدف رسـم برنامج تأهيلي صحي شامل يساعد على العلاج بشكل فعّال، ويتم استخدام طرق علاجية حديثة تتضمن أجهزة كهربائية والعلاج اليدوي وذلك بهدف تحسين الحالة الصحية التي تؤهل المريض للعودة الى ممارسة حياته الطبيعية.
فضلا عن ذلك، يقدم فريق الرعاية المنزلية خدمة غسيل الكلى المنزلي، حيث يؤمن ذلك للمريض الراحة والخصوصية لمواصلة العلاج خارج المركز، وذلك بإشراف كادر طبي مختص، فضلاً عن خدمات الأشعة التشخيصية في المنزل (الأشعة السينية، أشعة الموجات فوق الصوتية)، وذلك من خلال استخدام أجهـزة طبية حديثة ذات جودة عالية.
كما تشمل الرعاية المنزلية خدمات تمريضية، حيث يحرص فريق التمريض على توفير خدمات متعددة، تشمل متابعة الأمراض المزمنة، والعناية بالقسطرة البولية، والعناية بالجروح، مثل العناية بالتقرحات السريرية، والسكري، والحقن (حقنة العضل - حقنة الوريد)، والعناية بأنبوب التنفس عن طريق القصبة الهوائية، وفغر المعدة وفغر القولون، وكذلك العناية بأنبوب التغذية المعدي، والعلاج بالأوكسجين، والعناية التلطيفية، وتخطيط القلب المنزلي، ورعاية ما بعد العمليات الجراحية، بجانب المتابعة الصحية لكبار السن.
ومن أبرز الخدمات التي يقدمها فريق الرعاية المنزلية، خدمة المرافـق الصحي ، والمتمثلة في توفير ممرضة مقيمة تتمتع بكفاءة عالية، تختص بتقديم الرعاية اللازمة، وذلك وفقا لحاجة المريض وحالته الصحية، حيث تتم كل هذه الخدمات تحت إشـــراف الطبيب.
يذكر أن مجموعة دله الصحية تشمل ستة مرافق رائدة للرعاية الصحية، تخدم أكثر من 1.5 مليون مراجع سنوياً، في كافة أنحاء المملكة، وذلك عبر أكثر من 900 سرير، و500 عيادة خارجية، ويعمل لدى المجموعة أكثر من 3 آلاف موظف، بينهم نحو ألف طبيب خبير، وذلك سعياً لتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.