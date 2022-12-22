مركز الملك عبدالعزيز للحوار يستعرض تجربة المملكة في ترسيخ قيم التسامح لدى الشباب

وسلّطت الورقة الضوء على مسابقة حواركم لإنتاج الأفلام القصيرة والتصوير الفوتوغرافي التي أطلقها المركز لاستثمار طاقات الشباب في الإعلام الجديد، إدراكاً منه بأن الشباب هم الأكثر تأثيراً وتأثراً في المجتمع، وخصوصاً للمبادرات التي تأتي منهم تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، وذلك من خلال إشراكهم وتوظيف مواهبهم وإعطائهم فرصة المشاركة في التعبير عن قضايا الحوار وأهدافه، ومناقشة موضوعات الحوار التي تعزّز الوحدة الوطنية في المجتمع السعودي؛ مثل التسامح والتعايش ونبذ التعصّب وتعزيز اللحمة الوطنية ونشر ثقافة الحوار وتعزيزها في المجتمع، إضافة إلى تأصيل الانتماء الوطني في أوساط الشباب الناشطين في شبكات التواصل الاجتماعي.