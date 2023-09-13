"مكتب التربية العربي" يتفق مع جمعيتَيْن في أمريكا للحصول على قواعد بيانات ودورات تدريبية

كما عبّر ريتشارد كلوتا، رئيس مجلس إدارة الجمعيتين، عن سعادته البالغة بهذه المذكرة والتعاون مع المكتب، وقال إن التوجهات العالمية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم تحتم وجود برامج متخصصة في ذلك.