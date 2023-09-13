"مكتب التربية العربي" يتفق مع جمعيتَيْن في أمريكا للحصول على قواعد بيانات ودورات تدريبية

وقَّع الدكتور عبدالرحمن العاصمي، المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج ورئيس الجمعية الدولية للتكنولوجيا بالتعليم ISTE وجمعية الإشراف وتطوير المناهج ASCD، مذكرة تفاهم، تقضي بإعطاء أولوية الوصول لمنتجات وقواعد بيانات الجمعيتين للمكتب، بوصفه نافذة للجمعيتين في العالم العربي، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية ودراسات مشتركة.
وفي هذه المناسبة استعرض المدير العام للمكتب أعمال المكتب وبرامجه خاصة، وما يتعلق منها بمعايير التعليم الإلكتروني والذكاء الاصطناعي.
ونوه بتوجيهات وزراء التعليم بالدول الأعضاء، بشأن الذكاء الاصطناعي، والمرصد الخليجي للذكاء الاصطناعي، وذكر أن المكتب ترجم 80 عنوانًا من إصدارات الجمعيتين إلى العربية في مجالات المناهج والممارسات الصفية وتكنولوجيا التعليم.
وأكد "العاصمي" أن هذه المذكرة ستفتح مجالا ًأوسع للتعاون خدمة للدول الأعضاء والدول العربية.
كما عبّر ريتشارد كلوتا، رئيس مجلس إدارة الجمعيتين، عن سعادته البالغة بهذه المذكرة والتعاون مع المكتب، وقال إن التوجهات العالمية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم تحتم وجود برامج متخصصة في ذلك.