"الجطيلي": منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث فرصة فريدة للتغيير الهادف

وقال "الجطيلي": أبرز الشخصيات المشاركة في منتدى الرياض الدولي الإنساني بدورته الثالثة، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفث، والمفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيس ليناريتش، وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، ووزير الصحة المهندس فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وغيرهم من الشخصيات المهمة.