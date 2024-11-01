دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستدامة الاجتماعية: رؤى من ملتقى المسؤولية الاجتماعية ومبادرة مستقبل الاستثمار

في الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية الأول لعام 2024، الذي عُقد في الرياض بتنظيم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبرعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تم تسليط الضوء على الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في تحقيق ممارسات اجتماعية مستدامة. وناقش المشاركون الإمكانيات الكبيرة لهذه التقنية في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين استغلال الموارد، وتقليل الهدر. كما تم عرض رؤى حول كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يرفع كفاءة الشركات التشغيلية بنسبة تصل إلى 20%، مما يساعد على تقديم نتائج دقيقة قابلة للقياس، ويعزز استدامة المبادرات الاجتماعية.