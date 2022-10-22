مكة.. "سبق" ترصد هبوطًا أسفلتيًّا.. ومخاوف من حوادث على طريق الجعرانة - الشرائع

"سبق" وقفت على الموقع الذي اتضح أن الطبقة الأسفلتية فيه تعاني هبوطًا بسبب سير الشاحنات بشكل متكرر، وتكوُّن مرتفع أسفلتي أشبه بالمطبات على جانبي المسار؛ ما أدى إلى صعوبة سير المركبات على تقاطع إشارة شرائع المجاهدين مع طريق الجعرانة. ويخشى أن يسبب ذلك حوادث خطيرة بسبب تجنُّب سائقي المركبات الهبوط الأسفلتي في الموقع.