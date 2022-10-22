مكة.. "سبق" ترصد هبوطًا أسفلتيًّا.. ومخاوف من حوادث على طريق الجعرانة - الشرائع

رصدت عدسة "سبق" ما سبَّبه عدد من الشاحنات بعد سيرها بشكل متكرر على تقاطع إشارة شرائع المجاهدين مع طريق الجعرانة بمكة المكرمة؛ ما أدى إلى حدوث هبوط أسفلتي؛ أعاق الحركة، وسبَّب ارتدادًا مروريًّا بسبب الأضرار بالأسفلت على المركبات.
"سبق" وقفت على الموقع الذي اتضح أن الطبقة الأسفلتية فيه تعاني هبوطًا بسبب سير الشاحنات بشكل متكرر، وتكوُّن مرتفع أسفلتي أشبه بالمطبات على جانبي المسار؛ ما أدى إلى صعوبة سير المركبات على تقاطع إشارة شرائع المجاهدين مع طريق الجعرانة. ويخشى أن يسبب ذلك حوادث خطيرة بسبب تجنُّب سائقي المركبات الهبوط الأسفلتي في الموقع.
يُذكر أن طريق الجعرانة مسار حيوي، يشهد حركة مستمرة للمعتمرين الذاهبين إلى مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالجعرانة، وكذلك يشهد حركة دؤوبة للشاحنات المحمَّلة بمواد البناء، ويحتاج إلى صيانة مستمرة لموقع الهبوط؛ حتى لا يسبب ذلك حوادث مرورية، أو أضرارًا على سالكي الطريق.