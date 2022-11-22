لمؤازرة الأخضر.. جماهير غفيرة تنتقل بالحافلات في منفذ سلوى إلى قطر

وأوضحت الهيئة أنه منذ انطلاق المونديال تم نقل الآلاف من المشجعين، إضافة إلى المشجعين من مدن الرياض والدمام وجدة، إلى المطارات؛ لحضورهم المباريات في العاصمة القطرية؛ حيث تقدم حافلات النقل الترددي دورًا كبيرًا لتسهيل تنقل الجماهير لحضور المباريات، في صورة تؤكد أهمية وسائل النقل العام، ودورها وحيويتها

ودعمها للمسافرين إلى قطر لحضور المونديال.