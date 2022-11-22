لمؤازرة الأخضر.. جماهير غفيرة تنتقل بالحافلات في منفذ سلوى إلى قطر

أكدت الهيئة العامة للنقل، أن حافلات النقل الترددي في منفذ سلوى تُسهم في تسهيل تنقل آلاف المشجعين المؤازرين للمنتخب في مباراته اليوم أمام الأرجنتين في العاصمة القطرية الدوحة.
وأوضحت الهيئة أنه منذ انطلاق المونديال تم نقل الآلاف من المشجعين، إضافة إلى المشجعين من مدن الرياض والدمام وجدة، إلى المطارات؛ لحضورهم المباريات في العاصمة القطرية؛ حيث تقدم حافلات النقل الترددي دورًا كبيرًا لتسهيل تنقل الجماهير لحضور المباريات، في صورة تؤكد أهمية وسائل النقل العام، ودورها وحيويتها
ودعمها للمسافرين إلى قطر لحضور المونديال.
وشهدت الساحات والحدائق والمنطقة المخصصة لوقوف السيارات والحافلات الترددية والكورنيش القريب من منفذ "سلوى"، حضورًا غفيرًا منذ الصباح الباكر؛ وذلك قبل انطلاق صافرة الحكم بساعات للمباراة الأولى للمنتخب اليوم، في مونديال 2022م.