مكنت لها التفوق في السماء.. القوات الجوية السعودية في هذه المرتبة العالمية

وتحتفظ الرياض بنحو 283 طائرة مقاتلة واعتراضية، جاءت بها في المرتبة التاسعة عالميًا؛ لتسمح للصقور السعودية بالتفوق الجوي على دول المنطقة، وغيرها من القوى العسكرية العالمية، فيما تقتني 81 طائرة هجومية، احتلت بها المرتبة التاسعة عالميًا في هذا النوع من السلاح.