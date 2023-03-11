عاصر التأسيس قبل 3 قرون ووثّق بشعره.. صفحات من حياة "الشويعر" يرويها حفيده

واسم "حميدان" الحقيقي: حمد بن ناصر السياري، من أسرة السيايرة من بني خالد، وإنما سمّي "الشويعر" تصغيرًا لـ"شاعر"، لقب لحق به، أو ربما لَقّب به نفسه، ومن شعره يتضح أنه قرأ في أشعار العرب وأخبارهم، وكانت له رحلة مشهورة إلى العراق، واشتهر بقصائد النصح والحكمة، ولا زالت أشعاره تتردَّد على ألسنة الناس في نجد إلى اليوم، وتوفِّي في مدينة أثيثة شمال محافظة مرات ١٥ كلم، عام 1188هـ، على الأرجح.